В Германии призвали к уничтожению ХАМАС

Вице-канцлер ФРГ от партии «Зеленые» и министр экономики страны Роберт Хабек призвал к уничтожению палестинского движения ХАМАС. Об этом пишет Welt.

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По его словам, нападение ХАМАС на Израиль стало объявлением войны «цивилизованному миру». «По сути, ХАМАС должно быть уничтожено, потому что оно уничтожило мирный процесс на Ближнем Востоке», — заявил вице-канцлер Германии.

Хабек считает, что у палестинцев есть право на создание собственного государства. Он назвал правильным решением создание двух государств — Палестины и Израиля. Однако подобное решение не в интересах ХАМАС, сказал он. По его мнению, палестинское движение хочет «развязать войну и уничтожить Израиль». Он считает, что этого не произойдет, однако «принесет невыносимые страдания их собственному населению».