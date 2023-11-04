В США обратили внимание на масштабную выставку на ВДНХ

«Россия в субботу представила обширную экспозицию, подчеркивающую достижения страны. Мероприятие проводится на ВДНХ, обширной выставочной площадке на севере Москвы, основанной Иосифом Сталиным. Обстановка играет на ностальгии многих россиян по советской эпохе и перекликается со стремлением президента РФ Владимира Путина восстановить Россию как сверхдержаву. Тематически экспозиция посвящена России как стране разнообразных этнических групп и культур, объединенной чувством национальной цели. Она включает в себя экспозиции из каждого из регионов России, а также из Луганской и Донецкой областей Украины», — говорится в статье агентства.