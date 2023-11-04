В США обратили внимание на масштабную выставку на ВДНХ
Американские журналисты обратили внимание на масштабную выставку на ВДНХ, которая подчеркивает достижения России. Об этом говорится в статье агентства Associated Press.
«Россия в субботу представила обширную экспозицию, подчеркивающую достижения страны. Мероприятие проводится на ВДНХ, обширной выставочной площадке на севере Москвы, основанной Иосифом Сталиным. Обстановка играет на ностальгии многих россиян по советской эпохе и перекликается со стремлением президента РФ Владимира Путина восстановить Россию как сверхдержаву. Тематически экспозиция посвящена России как стране разнообразных этнических групп и культур, объединенной чувством национальной цели. Она включает в себя экспозиции из каждого из регионов России, а также из Луганской и Донецкой областей Украины», — говорится в статье агентства.
На ВДНХ четвертого ноября открылась выставка-форум «Россия 2023», которая продлиться до 12 апреля 2024 года. Задачей форума является опровергнуть установку, что у России нет будущего из-за отказа запада от отношений с Россией, поэтому на ней будут представлены достижения различных регионов, общественной жизни и отраслей экономики за последние 23 года.