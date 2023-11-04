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Урсула фон дер Ляйен анонсировала 12 пакет санкций против России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала очередной, 12 пакет антироссийских санкций. Часть мер она раскрыла в соцсети X.

Урсула фон дер Ляйен анонсировала 12 пакет санкций против России
© globallookpress.com

Евросоюз намерен расширить санкционные списки, будут прописаны «новые запреты на импорт и экспорт». Кроме того, ужесточатся меры, касающиеся потолка нефтяных цен.

При этом фон дер Ляйен не упомянула о сроках введения новых санкций.

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Ранее западные СМИ сообщили, что Еврокомиссия направит предложения по санкциям всем 27 странам Евросоюза. Не исключены дополнительные ограничения в отношении компаний, помогающим обходить эмбарго.

В субботу, 4 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев. Она уже раскрыла цель своего визита.

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