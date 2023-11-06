В Германии осудили обещания фон дер Ляйен о скором вступлении Украины в ЕС

В ходе недавнего визита в Киев фон дер Ляйен встретилась с Зеленским и заверила его в том, что переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться в этом году, так как в стране проводятся «масштабные реформы» и более 90% пути уже пройдено, однако читатели Die Welt не согласились с главой ЕК, передает РИА «Новости».