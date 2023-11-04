Госдеп назвал цель визитов помощника Блинкена в Казахстан и Узбекистан

Американская делегация во главе с помощником госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональдом Лу посетит Казахстан , Узбекистан и Индию с 4 по 11 ноября, сообщила пресс-служба Госдепартамента . Целью визитов в американском внешнеполитическом ведомстве назвали налаживание стратегического партнерства.

Помощник госсекретаря Лу возглавит американскую делегацию в Центральной Азии, стремясь закрепить успех первого саммита С5+1, состоявшегося в сентябре на полях Генеральной Ассамблеи ООН , и министерского совещания С5+1 по региональным связям, прошедшего в октябре, — говорится в сообщении.

В Астане Лу примет участие в очередном раунде расширенного американо-казахстанского диалога о стратегическом партнерстве и обсудит вопросы в сфере политики и экономики. В Ташкенте помощник госсекретаря встретится с правительственными чиновниками и возглавит американскую делегацию в переговорах о стратегическом партнерстве и расширении сотрудничества в сфере безопасности. После этого он отправится в Индию для участия в переговорах главы Пентантона Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена с индийскими коллегами в формате «2 плюс 2».