ХАМАС обвинило Байдена в гибели жителей сектора Газа

Палестинское движение ХАМАС возложило ответственность на США и лично на американского президента Джо Байдена за атаки Израиля на мирных жителей сектора Газа, заявил один из лидеров радикального движения Усама Хамдан телеканалу Al Jazeera.

Хамдан подчеркнул, что США и Байден лично отвечают за нападения израильской армии на мирных палестинцев, передает ТАСС.

Ранее представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи заявил, что жителям севера Газы рекомендовано в ближайшее время эвакуироваться на юг.