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ХАМАС возложило личную ответственность на Байдена за атаки Израиля на жителей сектора Газа

Палестинское движение ХАМАС возложило ответственность на США и лично на американского президента Джо Байдена за атаки Израиля на мирных жителей сектора Газа, заявил один из лидеров радикального движения Усама Хамдан телеканалу Al Jazeera.

ХАМАС обвинило Байдена в гибели жителей сектора Газа
© globallookpress.com

Хамдан подчеркнул, что США и Байден лично отвечают за нападения израильской армии на мирных палестинцев, передает ТАСС.

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Ранее представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи заявил, что жителям севера Газы рекомендовано в ближайшее время эвакуироваться на юг.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав палестинского анклава сообщил, что с начала обострения ближневосточного конфликта в секторе Газа погибло 9 тыс. 277 человек.