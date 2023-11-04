ХАМАС обвинило Байдена в гибели жителей сектора Газа

ХАМАС возложило личную ответственность на Байдена за атаки Израиля на жителей сектора Газа
Палестинское движение ХАМАС возложило ответственность на США и лично на американского президента Джо Байдена за атаки Израиля на мирных жителей сектора Газа, заявил один из лидеров радикального движения Усама Хамдан телеканалу Al Jazeera.
Хамдан подчеркнул, что США и Байден лично отвечают за нападения израильской армии на мирных палестинцев, передает ТАСС.
Ранее представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи заявил, что жителям севера Газы рекомендовано в ближайшее время эвакуироваться на юг.
Телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав палестинского анклава сообщил, что с начала обострения ближневосточного конфликта в секторе Газа погибло 9 тыс. 277 человек.