Шольц призвал немцев проявить гражданское мужество для защиты евреев

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ввиду обострения палестино-израильского конфликта призвал жителей Германии проявить гражданское мужество, чтобы общими усилиями защитить евреев.

"Любой, кто нападает на евреев в Германии, нападает на всех нас. Вот почему мы все должны работать над защитой евреев в ФРГ, речь идет о гражданском мужестве", - сказал Шольц в интервью газете Mannheimer Morgen. Глава правительства назвал защиту еврейских организаций обязанностью государства.

С антисемитизмом, по словам Шольца, необходимо бороться беспощадно.

"Правоохранительные органы имеют необходимые инструменты и должны их последовательно использовать. У меня сложилось впечатление, что управления полиции и суды знают, что делать", - констатировал канцлер.

Комментируя ситуацию с заложниками, находящимися в руках палестинского радикального движения ХАМАС, Шольц заверил, что правительство ФРГ делает все возможное для их освобождения.

"Мы работаем с израильскими властями. В то же время мы используем все связи в регионе, чтобы обеспечить безоговорочное освобождение всех заложников", - сказал канцлер.