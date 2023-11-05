Зеленский: Украина готовится изменить стратегию войны против России

Украинские военные обдумывают разные планы, чтобы добиться успехов на поле боя. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на программе «Встреча с прессой», отметив, что в эти планы входит и быстрое продвижение ВСУ.

«Наши военные придумывают разные планы, разные операции, чтобы быстрее продвинуться вперед и неожиданно нанести удар по Российской Федерации», — заявил Владимир Зеленский, его слова приводит NBC News.

При этом о том, что украинское контрнаступление зашло в тупик, ранее заявлял главком ВСУ Валерий Залужный.

Украинские военные перешли в контрнаступление 4 июня. За это время линия фронта существенно не изменилась. ВСУ не смогли выйти к Крыму через Запорожскую область. Хотя вице-премьер Украины Ирина Верещук в сентябре призывала украинцев покинуть Крым, чтобы «переждать деоккупацию».

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров подписал указ, по которому страна отказывается от срочной службы. Теперь ВСУ переходят на контрактную основу, передает Life.