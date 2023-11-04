В Колумбии испугались бегемотов Пабло Эскобара

Колумбийские власти на следующей неделе стерилизуют бегемота из «частного зоопарка» наркобарона Пабло Эскобара. До конца года процедуре подвергнутся еще 24 бегемота. Власти не исключают, что помимо стерилизации потребуется и «этическая эвтаназия» животных. Об этом сообщает газета El Universal.

© Cincinnati Zoo & Botanical Garden

Власти Колумбии утверждают, что расплодившиеся бегемоты из зоопарка Эскобара перебрались на волю и теперь угрожают жителям и экосистеме страны. Для контроля над популяцией составлен специальный план по стерилизации и эвтаназии.

Министр окружающей среды и устойчивого развития Колумбии Сусана Мухамад заявила, что до конца этого года подвергнут стерилизации 20 бегемотов, а начиная с 2024 года - по 40 в год.

Каждая стерилизация стоит 40 миллионов песо (более 9800 долларов) и представляет собой «сложную и дорогую» операцию. Она может длиться от шести до семи часов, и сопряжена с риском как для животных (из-за анестезии и осложнений, которые приводят к смерти), так и для специалистов по стерилизации. Поэтому не исключено. что власти перейдут к усыплению животных.

«Стерилизация первой особи состоится на следующей неделе, но этого будет недостаточно, мы не можем контролировать популяцию только с помощью стерилизации», – предупредила Мухамад.

Колумбия сталкивается с проблемой бегемотов уже 30 лет. Наркобарон Пабло Эскобар завез их в страну в качестве личного «зоопарка». После смерти Эскобара в 1993 году животные сбежали и нашли идеальную среду обитания в регионе Магдалена Медио. Там имеется необходимая им еда, хороший климат и нет естественных врагов.

В итоге бегемоты расплодились и стали вредить экосистеме. Власти говорят, что они являются «животными с очень высокой агрессивностью» и вдобавок переносят болезни. Это наносит урон местной фауне.