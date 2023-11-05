Маск отреагировал на конфликт Зеленского с Залужным одним символом

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Бизнесмен написал в соцсети X, что «Зеленский и Залужный открыто критикуют друг друга в прессе».

Статья главкома ВСУ Валерия Залужного появилась на страницах издания The Economist. По мнению генерала, украинские войска не смогут достичь значимого прорыва, ситуация, по его словам, зашла в тупик.