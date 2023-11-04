МИД Венгрии увидел огромный риск в политике Запада по изоляции от Востока
Главы государств и правительств западных стран ведут политику, направленную на изоляцию от Востока, рассказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Об этом пишет ТАСС.
Глава ведомства отметил, что тюркский мир играет в настоящее время очень важную роль. Вместе с тем, добавил он, многие лидеры Запада демонстрируют сильное желание изолировать Восток от Запада.
«Мы видим в этом огромный риск, огромную угрозу и огромную опасность», — подчеркнул Сийярто.
Министр пояснил, что если усилия Вашингтона и Брюсселя по разобщению Востока и Запада увенчаются успехом, то планета вновь разделится на блоки, так же, как это было во времена СССР.
По его словам, венгры хорошо знают, как сложно жить в таком мире. Он добавил, что страна прошла через это и многое утратила.
Сийярто выразил сожаление, что Евросоюз прервал сотрудничество с Россией. Он добавил, что продолжительный рост европейской экономики базировался именно на связях с Москвой.
Мостом между Востоком и Западом, резюмировал министр, могла бы стать Организация тюркских государств, саммит которой прошел в начале ноября в казахстанской столице.