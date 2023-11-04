Spiegel: Украина не выполнила все 7 условий для вступления в ЕС
Украина добилась прогресса, но не выполнила все 7 условий для вступления в ЕС. Поэтому дата переговоров о присоединении к Евросоюзу назначена не будет. Об этом на фоне визита Урсулы фон дер Ляйен в Киев сообщает издание Spiegel.
Издание пишет, что фон дер Ляйен отправилась с визитом в Киев на специальном поезде. Глава Еврокомиссии и Зеленский снова обсуждают вступление в ЕС. Однако не все требования для вступления Украины в ЕС были выполнены. В Еврокомиссии недавно заявили, что Украина добилась большого прогресса, но пока невозможно полностью оценить выполнение всех семи требований.
«Поэтому весьма вероятно, что государствам ЕС будет рекомендовано принять решение о начале переговоров о вступлении. Но первая дата переговоров будет назначена только после выполнения всех требований о реформах», – сообщает Spiegel.
Украина официально является кандидатом на членство в ЕС с лета 2022 года. Однако 27 государств ЕС должны единогласно принять решение о начале переговоров. Это произойдет, если Киев выполнит семь требований.
В их числе – процесс отбора украинских конституционных судей и усиление борьбы с коррупцией, особенно на высоких уровнях. ЕС также требует соблюдения стандартов в борьбе с отмыванием денег и принятия закона против чрезмерного влияния олигархов.