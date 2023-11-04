Spiegel: Украина не выполнила все 7 условий для вступления в ЕС

Украина добилась прогресса, но не выполнила все 7 условий для вступления в ЕС. Поэтому дата переговоров о присоединении к Евросоюзу назначена не будет. Об этом на фоне визита Урсулы фон дер Ляйен в Киев сообщает издание Spiegel.

Издание пишет, что фон дер Ляйен отправилась с визитом в Киев на специальном поезде. Глава Еврокомиссии и Зеленский снова обсуждают вступление в ЕС. Однако не все требования для вступления Украины в ЕС были выполнены. В Еврокомиссии недавно заявили, что Украина добилась большого прогресса, но пока невозможно полностью оценить выполнение всех семи требований.

«Поэтому весьма вероятно, что государствам ЕС будет рекомендовано принять решение о начале переговоров о вступлении. Но первая дата переговоров будет назначена только после выполнения всех требований о реформах», – сообщает Spiegel.

Украина официально является кандидатом на членство в ЕС с лета 2022 года. Однако 27 государств ЕС должны единогласно принять решение о начале переговоров. Это произойдет, если Киев выполнит семь требований.