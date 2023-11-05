Турция заявила о готовности принять около 1 тыс. пациентов из Газы

"Мы работаем над тем, чтобы доставить в Египет через пограничный переход "Рафах" около 1 тыс. пациентов и раненых, нуждающихся в срочном лечении, особенно онкологических больных, которые проходят лечение в Больнице турецко-палестинской дружбы в Газе, вынужденной прекратить свою деятельность. Затем онкологических больных и тех, кто находится в тяжелом состоянии, планируется переправлять в нашу страну самолетами скорой помощи и госпитальными судами", - сообщил он журналистам.