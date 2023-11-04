Лех Валенса предупредил о терактах в Польше

Сторонники проигравшей на парламентских выборах консервативной партии «Право и Справедливость» (PiS) могут устроить теракты в День Независимости (11 ноября), предположил в Facebook* (соцсеть принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России ) бывший президент Польши Лех Валенса.

Экс-президент заметил, что как не поддавался ранее на угрозы, так и не собирается поддаваться на них и в дальнейшем. Он добавил, что надеется на спецслужбы, на то, что силовики быстро и эффективно проведут расследование, обнаружат тех, кто угрожает провести теракты.