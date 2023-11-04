Сийярто заявил о невозможности добиться мира на Украине без контактов с РФ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал страны, которые не поддерживают диалог с Москвой по теме украинского конфликта. Он заявил, что без необходимых контактов Запада и России невозможно добиться мира, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Silk Way.

Дипломат выразил точку зрения, что лидеры государств не должны захлопывать двери и разрывать каналы связи, следует общаться друг с другом. Сиярто также рассказал, что во время сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке он оказался единственным европейским министром, который общался с коллегами из России и Белоруссии.

«Поэтому мой вопрос такой: почему мы обрываем каналы связи? Если закрыть, оборвать, перерезать каналы коммуникации, это будет означать, что мы отказываемся от надежды на мир», — сказал Сийярто.

Глава МИД отметил, что Будапешт не устраивает подобное развитие событий. Он констатировал, что мир на Украине будет достигнут благодаря переговорам, однако если не разговаривать, то никаких решений не будет.

«Взаимное уважение станет для нас лучшей возможностью преодолеть этот кризис, который мы претерпеваем», — заявил Сийярто.

До этого Сийярто сообщил, что многие руководители министерств иностранных дел стран Евросоюза начали говорить об усталости от конфликта на Украине.

«Почти все мои коллеги или очень много коллег употребляли выражение «усталость от Украины», — заявил министр.