Эрдоган отказался считать Нетаньяху своим собеседником

Эрдоган заявил, что перестал считать Нетаньяху своим собеседником
Президент Турции Тайип Эрдоган вычеркнул из своих политических собеседников премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Поводом стала операция Тель-Авива в секторе Газа. Об этом сообщает газета Hurriyet.
Эрдоган ответил на вопросы журналистов в самолете, возвращаясь из Казахстана. В числе прочего его спросили о роли Беньямина Нетаньяху в возможных переговорах по поводу прекращения огня.
«Нетаньяху больше не тот человек, который может быть нашим собеседником. Мы вычеркнули его. Я приму решение по этому вопросу во время переговоров, которые мы проведем на саммите Организации исламского сотрудничества», – сказал Эрдоган.
Он отметил, что не имеет никаких контактов с Нетаньяху. Связь с израильской стороной и Палестиной поддерживает глава турецкой разведки Ибрагим Калын.
Эрдоган также сказал, что Израиль «фактически омрачил свое собственное будущее», сделав неправильный шаг и вторгнувшись в Газу. По словам турецкого президента, Тель-Авиву следует «остановиться».
Турецкий лидер считает, что предстоящий саммит в Эр-Рияде может положить начало прекращению конфликта в Палестине. Там будут «соответствующим образом выдвинуты условия прекращения огня».
По словам президента Турции, «позиция стран-членов Организации исламского сотрудничества здесь очень важна».