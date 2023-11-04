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Эрдоган заявил, что перестал считать Нетаньяху своим собеседником

Президент Турции Тайип Эрдоган вычеркнул из своих политических собеседников премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Поводом стала операция Тель-Авива в секторе Газа. Об этом сообщает газета Hurriyet.

Эрдоган отказался считать Нетаньяху своим собеседником
© ТАСС

Эрдоган ответил на вопросы журналистов в самолете, возвращаясь из Казахстана. В числе прочего его спросили о роли Беньямина Нетаньяху в возможных переговорах по поводу прекращения огня.

«Нетаньяху больше не тот человек, который может быть нашим собеседником. Мы вычеркнули его. Я приму решение по этому вопросу во время переговоров, которые мы проведем на саммите Организации исламского сотрудничества», – сказал Эрдоган.

Он отметил, что не имеет никаких контактов с Нетаньяху. Связь с израильской стороной и Палестиной поддерживает глава турецкой разведки Ибрагим Калын.

Эрдоган также сказал, что Израиль «фактически омрачил свое собственное будущее», сделав неправильный шаг и вторгнувшись в Газу. По словам турецкого президента, Тель-Авиву следует «остановиться».

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Турецкий лидер считает, что предстоящий саммит в Эр-Рияде может положить начало прекращению конфликта в Палестине. Там будут «соответствующим образом выдвинуты условия прекращения огня».

По словам президента Турции, «позиция стран-членов Организации исламского сотрудничества здесь очень важна».

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