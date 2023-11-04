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Эрдоган заявил, что у Турции пошатнулось доверие к Европейскому союзу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что у Анкары пошатнулось доверие к Европейскому союзу из-за его странных и непоследовательных действий.

Эрдоган заявил о пошатнувшемся доверии Турции к ЕС
© РИА Новости

"Европейский союз в этот период играл очень странную и непоследовательную роль. Европейский союз не предложил и не смог предложить справедливый подход. <...> Ведь обратите внимание, кто сейчас на стороне Израиля и кто находится вне дипломатических процессов в российско-украинской войне? Европейский союз. К сожалению, наше доверие к Европейскому союзу пошатнулось", - заявил Эрдоган в интервью турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь из Казахстана.

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Его слова приводит газета Hürriyet.