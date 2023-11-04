Масштабную воздушную тревогу объявили по всей Украине

Власти Украины объявили масштабную воздушную тревогу по всей территории Украины, передает местное издание «Зеркало недели». По его информации, в том числе, сирены звучат в Киеве и области столицы. О работе систем противовоздушной обороны пока не сообщалось.
Украинские СМИ заявляли о серии взрывов в Полтавской области. Громкие хлопки слышали в городе Миргород, рядом с которым расположен крупный военный аэродром. Также сообщалось о взрывах на окраинах Херсона, находящегося под контролем украинских властей.
Накануне украинские издания сообщили о взрыве в городе Харьков. Власти объявляли воздушную тревогу в окрестностях населенного пункта. Сирены также звучали в Полтавской и Днепропетровской областях.
Ранее воспитанников одного из детских садов в Севастополе отвели на тихий час под звуки воздушной тревоги. В воспитательном учреждении в этот момент присутствовала мать одного из детей, которая позже обратилась в полицию. Сообщалось, что женщина привела дочь в подготовительную группу. Когда прозвучали предупреждающие сирены, детей направили в бомбоубежище, но спустя непродолжительное время их вернули в здание на тихий час.