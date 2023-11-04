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«Мы выбираем быть свободными»: Санду обратилась к странам ЕС

Правительствам стран Евросоюза следует открыть переговоры с республикой для членства в объединении, заявила президент Молдавии Майя Санду. Она добавила, что Кишинев желает быть «по-настоящему независимым», пишет Radio Moldova.

«Мы выбираем быть свободными»: Санду обратилась к странам ЕС
© РИА Новости

«Мы выбираем быть свободными», — подчеркнула президент.

Санду отметила, что Молдавия призывает глав государств и правительств ЕС поддержать выбор страны, ее борьбу за независимость, стремление стать частью европейской семьи.

Напомним, что в 2022-2023 годах официальные лица республики неоднократно заявляли о желании войти в ЕС, борьбе с коррупцией, отмене празднования Дня Победы.

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