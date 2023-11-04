Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала цель посещения Киева

В ходе визита в Киев будет поднят вопрос о вступлении Украины в Евросоюз, рассказала в соцсети Х (бывший Twitter) глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом пишет РИА «Новости».

В 2022-2023 годах лидеры западных стран нанесли десятки визитов в Киев. В столице Украины побывали главы государств и правительств США, Франции, Германии, Италии, Испании, Великобритании. Глава ЕК также неоднократно посещала страну с тем, чтобы обсудить международную повестку с Владимиром Зеленским.

«Рада вернуться в Киев. Я здесь, чтобы обсудить путь вступления Украины в ЕС», — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Чиновница отметила, что стороны на переговорах обсудят финансовую поддержку ЕС для восстановления страны.

Ранее руководитель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Украина после выполнения всех требуемых условий сможет вступить в ЕС в 2030 году. Он напомнил, что балканские страны ждут вступления уже 20 лет.