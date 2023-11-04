Нетаньяху ответил на идею Блинкена о «гуманитарных паузах» в Газе

Нетаньяху категорически отверг идею Блинкена о «гуманитарных паузах» в Газе
Госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к израильским властям с инициативой по предоставлению палестинскому движению ХАМАС гуманитарной паузы. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху категорически отверг эту идею, пишет The Washington Post.
Ранее представители движения в ходе переговоров с американскими дипломатами пообещали отпустить всех мирных жителей в обмен на пятидневную гуманитарную паузу. После общения с ними Блинкен обратился к Нетаньяху с соответствующей инициативой.
По данным агентства, госсекретарь приводил в поддержку инициативы доводы о том, что гуманитарная пауза более выгодна Израилю, чем ХАМАС. Кроме того, она нужна Вашингтону с тем, чтобы снизить накал общественной полемики: в США многие выступают за завершение конфликта.
Премьер подчеркнул, что ЦАХАЛ продолжает действовать в полную силу. Он добавил, что «Израиль отказывается от временного прекращения огня».
Отмечается, что в заложниках у ХАМАС по предварительным данным находится не менее 240 человек. Вместе с тем, точных данных о количестве пленных нет.
Ранее пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что вопрос о приостановке боевых действий между Армией обороны Израиля и палестинским движением ХАМАС в настоящее время «вообще не обсуждается».