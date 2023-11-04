В Киеве на проспекте Победы начали демонтаж советской звезды

Власти Киева начали демонтаж советской звезды со стелы, установленной в честь 60-летия победы в Великой Отечественной войне на проспекте Победы. Об этом сообщает украинское издание "Страна" в своем Telegram-канале.

© Департамент територіального контролю міста Києва

На опубликованном изданием фото видно, что техника для проведения высотных работ уже начала снимать звезду, венчающую стелу.

Все украинские СМИ пишут, что действие происходит на проспекте Победы. Между тем еще в начале этого года мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что проспект Победы переименован в Брестский проспект.

Проспект Победы получил такое название в 1985 году в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне.