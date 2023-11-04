В Италии заявили, что время для перемирия на Украине еще не пришло

"Внимание к конфликту между Россией и Украиной ослабло в СМИ, но не в политическом плане. Поддержка Киева со стороны Запада и ЕС остается неизменной, - сказал он в интервью Quotidiano Nazionale. - Очевидно, что прочный мир не может быть основан только на военных действиях. Необходимо политическое "перемирие". Время для этого еще не пришло, но надежда умирает последней".