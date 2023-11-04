В ХАМАС возложили ответственность за удар по центру беженцев на США

Представители палестинского движения ХАМАС возложили ответственность за удар по центру размещения беженцев в секторе Газа на Вашингтон. Об этом пишет РИА «Новости».

В ХАМАС пояснили, что в школе Усамы бен Заида при ООН укрывались сотни перемещенных лиц.

По мнению палестинцев, полная ответственность за удар по центру размещения беженцев лежит на администрации Соединенных Штатов и лично на главе США Джо Байдене.

Представители движения уточнили, что атака была совершена на фоне открытой поддержки со стороны американского президента. Его высказывания, уточнили в ХАМАС, придали смелости Тель-Авиву, дали ему зеленый свет на совершение любых действий.