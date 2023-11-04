В ХАМАС возложили ответственность за удар по центру беженцев на США
Представители палестинского движения ХАМАС возложили ответственность за удар по центру размещения беженцев в секторе Газа на Вашингтон. Об этом пишет РИА «Новости».
В ХАМАС пояснили, что в школе Усамы бен Заида при ООН укрывались сотни перемещенных лиц.
По мнению палестинцев, полная ответственность за удар по центру размещения беженцев лежит на администрации Соединенных Штатов и лично на главе США Джо Байдене.
Представители движения уточнили, что атака была совершена на фоне открытой поддержки со стороны американского президента. Его высказывания, уточнили в ХАМАС, придали смелости Тель-Авиву, дали ему зеленый свет на совершение любых действий.
Ранее сообщалось, что при ударе ЦАХАЛ по школе погибли десятки человек. Общее количество жертв ударов Армии обороны Израиля по сектору Газа превысило 9 тыс. человек.