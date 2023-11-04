NBC: США начали обсуждать с Украиной мирные переговоры с Россией

Запад начал обсуждать с Киевом условия мирного соглашения с Россией и «то, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренностей». Украине определен дедлайн: конец 2023 года или чуть позднее. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленные источники.

«Американские и европейские чиновники начали обсуждать с украинским правительством возможные последствия мирных переговоров с Россией, которые могут повлечь за собой прекращение конфликта», – сообщает телеканал.

Телеканал ссылается на данные источников: нынешнего высокопоставленного чиновника США и бывшего высокопоставленного чиновника США, знакомого с ходом обсуждений.

По их данным, обсуждается то, «от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь соглашения». Пока – в общих контурах.

В частности, некоторые из «деликатных» переговоров состоялись месяц назад на встрече представителей так называемой «контактной группы по обороне Украины».

США и ЕС опасаются, что конфликт зашел в тупик и что они не смогут продолжать оказывать помощь Киеву. В администрации Байдена также обеспокоены тем, что у ВСУ заканчиваются силы, в то время как «запасы России запасы кажутся бесконечными».

Украина также испытывает трудности с набором солдат. Недавно там прошли публичные протесты из-за требований президента Зеленского о неограниченном призыве на военную службу.

Вдобавок правительство США обеспокоено тем, что мировое общественное внимание переключилось на войну Палестины и Израиля и ХАМАС. Этот сдвиг может затруднить отправку дополнительной помощи Киеву.