Генсек ООН потрясен ударом по машинам скорой помощи в Газе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш был «в ужасе» от удара, который нанес Израиль по колонне машин скорой помощи возле центральной больницы «Аль-Шифа» в Газе, говорится в заявлении, распространенном офисом главы всемирной организации. Гутерриш вновь призвал стороны к гуманитарному прекращению огня.

Изображения тел, разбросанных по улице возле больницы, душераздирающие... Уже почти месяц мирные жители Газы, в том числе дети и женщины, находятся в осаде, им отказывают в помощи, их убивают, их дома бомбят. Это должно прекратиться. Гуманитарная ситуация в Газе ужасающая, — подчеркивается в заявлении.

Генсек ООН рассказал о переполненных моргах Газы и указал на нехватку в анклаве продовольствия, воды, лекарств. По его мнению, санитарная ситуация там «ужасна». Гутерриш призвал обладающих влиянием людей приложить усилия для прекращения страданий жителей Газы. Генсек ООН добавил, что должно соблюдаться международное гуманитарное право. Также он отметил, что не забыл про террористическую атаку, которую в Израиле совершило ХАМАС.