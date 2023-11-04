Российские хакеры взломали WhatsApp и Telegram украинских военных

Украинские военные столкнулись с взломом своих учетных записей в WhatsApp и Telegram со стороны российских хакеров. Об этом рассказал исследователь вредоносного программного обеспечения (ПО) в компании-разработчике ПО для обеспечения безопасности Eset Роберт Липовски.

«Российские хакеры получили доступ к WhatsApp и Telegram военных ВСУ», — передает слова Липовски немецкое издание RND.

Он добавил, что в системах было обнаружено новое вредоносное программное обеспечение.