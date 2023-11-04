Россию пригласили на заседание ОБСЕ

Москва получила приглашение на встречу министров иностранных дел стран ОБСЕ, которая состоится в Северной Македонии, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы Министерства иностранных дел России Александра Грушко.

По его словам, РФ планирует участие на уровне министра.

Ранее в ОБСЕ заявили, что ежегодная встреча глав внешнеполитических ведомств 57 государств-участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Скопье. Эта встреча состоится по приглашению действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи.