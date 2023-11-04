Немцы отреагировали на скандал с главой МИД Хорватии и Бербок

Читатели немецкого журнала Focus прокомментировали инцидент, произошедший на саммите министров стран Европейского союза, во время которого министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман неудачно попытался поцеловать главу МИД Германии Анналену Бербок, сообщает РИА Новости.

Они неоднозначно восприняли инцидент.

Как написал volker.everts, в качестве альтернативы глава немецкой дипломатии могла бы объявить войну Хорватии, так как «в этом она и раньше была хороша!».

Читатель Rieger Frank указал, что «не стал этого делать даже за деньги».

Richard D. Schneeweiss съязвил, что возможно Грлич-Радман «думал, что если ему удастся поцеловать ее, то она превратится в лягушку».

Andreas Schulz считает, что министр иностранных дел Хорватии был пьян.

«Он точно был пьян», - согласилась Didi Powermann.

Пользователь интернета Rocco Steiner указал на «плохой вкус».

«С более дешевым визажистом и меньшим количеством укладок госпожа Бербок, возможно, не кружила бы голову старым мужчинам, вместо этого можно было бы сосредоточиться на политике. Иногда плохой внешний вид является преимуществом», - написал Stefan Schranz.

Michael Keller_91159 считает, что поведение Грлича-Радмана было «немыслимым», а «негодование совершенно оправдано».