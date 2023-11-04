Американское издание Time, напечатавшее статью о Владимире Зеленском, имеет «невероятно теплые» отношения с ЦРУ, заявил экс-телеведущий Fox News, журналист Клейтон Моррис в выпуске программы Redacted News, сообщает РИА Новости.

В журнале авторы представляют Зеленского «совершенно оторванным от действительности». По данным Морриса, у журнала сложились невероятно теплые отношения с ЦРУ, и этому есть множество документальных подтверждений, начиная с 1970-х, когда народ был в шоке от сенсационного расследования, доказавшее эту самую связь.

Как заявил Моррис, Институт Катона в Соединенных Штатах провел исследование и выяснил, что из всех крупных изданий и новостных агентств наиболее тесные связи с американским разведывательным сообществом имеют The New York Times, телеканал CBS и Time.

Журналист указал, что Time получает деньги и указания от ЦРУ. Таким образом, появление на обложке Time истории, обличающей Зеленского, должно вызывать удивление.

«Зачем поддерживаемый ЦРУ журнал вдруг берет и показывает реальную, мрачную картину ситуации на Украине? Чтобы добиться для нее поддержки или заложить фундамент для чего-то менее приятного?», – задался вопросом Моррис.

Журналист отметил, что для написания статьи Time удалось заполучить доступ к ближайшему окружению Зеленского. В статье его выставили «психически неуравновешенным и оторванным от реальности лидером».