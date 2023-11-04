Колумбия назвала военным преступлением удар Израиля в районе больницы

"Я сказал президенту [ США Джо] Байдену, что если массовые убийства продолжатся и будет уничтожено международное право, человечество останется только с варварством и разрушением демократии", - добавил Петро, который ранее в пятницу провел встречу с главой Белого дома в Вашингтоне.

3 ноября катарский телеканал Al Jazeera сообщил, что по меньшей мере 15 человек были убиты при бомбардировке израильскими силами территории, прилегающей к центральной больнице "Аш-Шифа" административного центра сектора Газа. Практически одновременно с ударом по центральной больнице в Газе израильские силы атаковали с воздуха район близ госпиталя "Аль-Кудс" и подъезд к индонезийской больнице. По словам директора больницы "Аш-Шифа", в это время рядом с этими тремя медучреждениями находились машины скорой помощи, которые были готовы доставить раненых палестинцев к КПП "Рафах", чтобы переправить их на лечение в Египет.