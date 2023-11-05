Трамп: из-за политики Байдена многие страны ведут себя с США как с маленькими детьми

"Когда я был президентом, они (Китай, Россия - прим. ТАСС) уважали нашу страну <...>, мы были в безопасности и никто не разговаривал с нами так <...>. Я имею в виду, что Китай разговаривает с нами, как будто мы дети <...>, но посмотрите на наших лидеров <...>. Я недавно встретил детей намного умнее, а им около шести лет. Они намного умнее, чем Байден", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками в штате Флорида.