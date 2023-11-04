Глава МИД Хорватии угодил в скандал с Бербок
Глава дипломатии Хорватии Гордан Грлич-Радман на саммите министров стран Европейского союза неудачно попытался поцеловать министра иностранных дел Германии Анналену Бербок, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bild.
Конференция, на которой обсуждались Европы, состоялась в Берлине. На нее собирались европейские главы внешнеполитических ведомств, чтобы обсудить развитие Евросоюза и его потенциальное расширение.
По данным издания, всех интересовало другое – «нападение с поцелуями на министра иностранных дел Анналену Бербок». Газета опубликовала групповое фото министров, на котором по центру стоит Бербок, а слева от нее — Грлич-Радман, который держит коллегу за руку и пытается ее поцеловать. При этом создается впечатление, что он тянется к губам Бербок, в то время как она пытается отвернуться.
Министр иностранных дел Хорватии опоздал на фотосессию и появился в тот момент, когда остальные коллеги уже поприветствовали друг друга. В окружении Бербок говорят, что «это была неуклюжая попытка быстро поприветствовать друг друга». Грлич-Радман принес свои извинения, заявив, что хотел «по-человечески» поприветствовать коллегу.