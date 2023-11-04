Глава МИД Хорватии угодил в скандал с Бербок

Конференция, на которой обсуждались Европы, состоялась в Берлине. На нее собирались европейские главы внешнеполитических ведомств, чтобы обсудить развитие Евросоюза и его потенциальное расширение.

По данным издания, всех интересовало другое – «нападение с поцелуями на министра иностранных дел Анналену Бербок». Газета опубликовала групповое фото министров, на котором по центру стоит Бербок, а слева от нее — Грлич-Радман, который держит коллегу за руку и пытается ее поцеловать. При этом создается впечатление, что он тянется к губам Бербок, в то время как она пытается отвернуться.