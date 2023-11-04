Самолет Байдена сломался при посадке в штате Мэн

Самолет, на котором президент США Джо Байден прибыл в пятницу в штат Мэн, столкнулся с технической неполадкой. Об этом сообщили в американской администрации, передает РИА Новости.

Как сообщили в Белом доме, во время приземления у самолета возникла «небольшая проблема с техническим обслуживанием». Отмечается, что для полета из штата Мэн в Делавэр будет использоваться другое воздушное судно.

Ранее стало известно, что американские военные с помощью истребителей посадили гражданский самолет в штате Делавэр из-за того, что в это время там с визитом находился Джо Байден.