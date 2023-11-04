Число жертв землетрясения в Непале возросло до 128

Количество погибших из-за землетрясения в Непале увеличилось до 128. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию.

Ранее сообщалось, что в Непале погибли 54 человека. В пятницу Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что на границе Индии и Непала зафиксировали землетрясение магнитудой 6, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Отмечалось, что пострадали десятки человек.