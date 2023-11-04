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Байден перепутал себя с главой Канады

Американский лидер Джо Байден допустил оговорку, назвав главу канадского правительства Джастина Трюдо «Джо», сообщает РИА Новости.

Байден перепутал себя с главой Канады
© РИА Новости

Это произошло во время их встречи во время саммита под названием «Партнерство Америк для экономического процветания», который состоялся в Вашингтоне 3 ноября.

«Я благодарю премьер-министра Джо и президента … я благодарю премьер-министр Трюдо, президента [Уругвая Луиса] Лакалье, а также президента [Коста-Рики Родриго] Чавеса за их поддержку в создании нового регионального центра передового опыта в Коста-Рике», — сказал президент Соединенных Штатов.

Байден и Трюдо говорили об укреплении экономической стабильности во всем Западном полушарии и необходимости гуманитарной паузы в конфликте между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.

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