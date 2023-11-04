Байден перепутал себя с главой Канады
Американский лидер Джо Байден допустил оговорку, назвав главу канадского правительства Джастина Трюдо «Джо», сообщает РИА Новости.
Это произошло во время их встречи во время саммита под названием «Партнерство Америк для экономического процветания», который состоялся в Вашингтоне 3 ноября.
«Я благодарю премьер-министра Джо и президента … я благодарю премьер-министр Трюдо, президента [Уругвая Луиса] Лакалье, а также президента [Коста-Рики Родриго] Чавеса за их поддержку в создании нового регионального центра передового опыта в Коста-Рике», — сказал президент Соединенных Штатов.
Байден и Трюдо говорили об укреплении экономической стабильности во всем Западном полушарии и необходимости гуманитарной паузы в конфликте между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.