Цукерберга срочно госпитализировали
Миллиардер из Соединенных Штатов Марк Цукерберг заявил, что был госпитализирован, сообщает РИА Новости.
Это произошло после того, как во время спарринга он порвал крестообразную связку. Ему сделали операцию по ее замене. По словам Цукерберга, он готовился к бою ММА, который был запланирован на начало 2024 года, однако в связи с последними событиями он будет перенесен.
Ранее ожидалось, что миллиардер сойдется в поединке с богатейшим человеком планеты Илоном Маском. Позднее бизнесмен заявил, что Цукерберг отказался от проведения поединка в Колизее. Тогда Маск предложил приехать к Цукербергу домой как в «безопасное место», на что тот ответил, что «путешествует».
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