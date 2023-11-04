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Цукерберга срочно госпитализировали

Миллиардер из Соединенных Штатов Марк Цукерберг заявил, что был госпитализирован, сообщает РИА Новости.

Цукерберга срочно госпитализировали
© globallookpress.com

Это произошло после того, как во время спарринга он порвал крестообразную связку. Ему сделали операцию по ее замене. По словам Цукерберга, он готовился к бою ММА, который был запланирован на начало 2024 года, однако в связи с последними событиями он будет перенесен.

Ранее ожидалось, что миллиардер сойдется в поединке с богатейшим человеком планеты Илоном Маском. Позднее бизнесмен заявил, что Цукерберг отказался от проведения поединка в Колизее. Тогда Маск предложил приехать к Цукербергу домой как в «безопасное место», на что тот ответил, что «путешествует».

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