В конгрессе заявили об атаке на свидетеля в расследовании против Байдена

В Соединенных Штатах контролируемый республиканцами надзорный комитет Палаты представителей Конгресса заявил об атаке на потенциального свидетеля в расследовании против главы государства Джо Байдена со стороны сына президента Хантера, сообщает РИА Новости.

Как следует из заявления комитета, Хантер Байден и команда его юристов в очередной раз атакуют каждого, кто открыто выступает против семьи Байденов. На этот раз их целью является Тони Бобулински, потенциальный свидетель в расследовании.

Отмечается, что комитет не намерен терпеть запугивание свидетелей. Там пообещали, что «истина достаточно скоро станет известна, несмотря на тактики запугивания со стороны команды Байдена».

1 ноября надзорный комитет Палаты представителей обнародовал копию чека на 40 тысяч долларов, который был выписан в сентябре 2017 года на имя Джо Байдена. Как заявил председатель комитета Джеймс Комер, речь идет о незаконной легализации средств, полученных из Китая через ряд компаний, принадлежащих членам семьи Байдена, включая сына Хантера и брата Джеймса с его женой Сарой.