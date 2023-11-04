В офисе Зеленского раскритиковали Залужного за слова о "тупике в конфликте"

В офисе Зеленского недовольны высказыванием Залужного о тупиковости конфликта
Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный не должен был сообщать о тупике в конфликте между Россией и Украиной. Об этом заявил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква.
Жовква раскритиковал Залужного за статью в The Economist.
— На месте военных, я считаю, самое последнее, что бы я делал, — это комментировал для прессы, для открытой публики, то, что происходит на фронте, то, что может произойти на фронте, какие-то варианты, — отметил Жовква в эфире украинского телемарафона.
По его словам, у западных партнеров Украины слова главкома обеспокоили. Вызвали они негодование и у украинского нарда. Жовква также иронично назвал такие действия Залужного непонятной ему стратегической задумкой, приводит слова замглавы ТАСС.
2 ноября Залужный заявил в СМИ, что конфликт на территории страны зашел в тупик. По его словам, украинские солдаты никак не могут прорвать линию обороны Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ), в связи с чем главком призвал не надеяться на «глубокий и красивый прорыв».
Успехи ВС РФ вынудили Залужного использовать в боях последние резервы войск. К такому мнению пришел обозреватель польского издания Myśl Polska Кшиштоф Подгурский.