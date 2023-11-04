Суд в Вашингтоне приостановил запрет на высказывания Трампа
Суд в Вашингтоне временно снял ограничения на возможность высказывания, наложенный на бывшего президента Дональда Трампа по делу о выборах главы государства в 2020 году. Об этом в субботу, 4 ноября, сообщило агентство Associated Press.
По словам агентства, суд принял такое решение для рассмотрения просьбы Трампа о более длительной паузе в ограничениях на время обсуждения его апелляционных заявлений.
— Федеральный апелляционный суд в Вашингтоне в пятницу временно отменил судебный запрет... в отношении Дональда Трампа, — сообщается на сайте агентства.
Суд в США назначил дату начала процесса над Трампом по делу о штурме Капитолия. Оно запланировано на 4 марта 2024 года. Так, решение судьи Тани Чуткан означает, что процесс будет проходить во время президентской кампании, в которой принимает участие и бывший глава государства.
В США против бывшего президента возбуждено не одно дело, но Трамп свою вину ни по одному из них не признает. Недавно политик заявил, что не боится попасть в тюрьму, поскольку уголовные дела в его отношении являются «мошенническими».