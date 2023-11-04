Суд в Вашингтоне приостановил запрет на высказывания Трампа

Суд в Вашингтоне временно снял ограничения на возможность высказывания, наложенный на бывшего президента Дональда Трампа по делу о выборах главы государства в 2020 году. Об этом в субботу, 4 ноября, сообщило агентство Associated Press.

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По словам агентства, суд принял такое решение для рассмотрения просьбы Трампа о более длительной паузе в ограничениях на время обсуждения его апелляционных заявлений.

— Федеральный апелляционный суд в Вашингтоне в пятницу временно отменил судебный запрет... в отношении Дональда Трампа, — сообщается на сайте агентства.

Суд в США назначил дату начала процесса над Трампом по делу о штурме Капитолия. Оно запланировано на 4 марта 2024 года. Так, решение судьи Тани Чуткан означает, что процесс будет проходить во время президентской кампании, в которой принимает участие и бывший глава государства.