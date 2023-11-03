Эр-Рияд отменил переговоры с главой Минпромторга Чехии

Руководство Саудовской Аравии отменило запланированные в Эр-Рияде на понедельник переговоры с министром промышленности и торговли Чехии Йозефом Сикелой, на которых предполагалось обсудить, в частности, возможность поставок в республику саудовской нефти для замены получаемой ею из РФ. Причина - позиция Праги по израильско-палестинскому конфликту. Со ссылкой на дипломатические источники об этом сообщил новостной портал Seznamzpravy.

На отмену переговоров с Сикелой, согласно порталу, повлияли выступления чешских политиков в последние дни. Это, например, недавний призыв главы Минобороны республики Яны Черноховой о выходе Чехии из ООН в ответ на принятие ГА ООН резолюции по Ближнему Востоку, а также речи премьер-министра республики Петра Фиалы и министров его кабинета на состоявшемся в среду в Праге митинге в поддержку Израиля. На этой акции планировавший визит в Эр-Рияд министр фотографировался с накинутым на плечи израильским флагом.

Между тем Чехия и Саудовская Аравия не желают, согласно информации портала, избыточно обострять отношения. Поэтому достигнута договоренность о переносе визита Сикелы в королевство на более поздние и пока неопределенные сроки.

На пути в Саудовскую Аравию чешский министр планировал посетить Кувейт. В связи с отменой переговоров в Эр-Рияде визит в эмират также перенесен на более поздний срок.