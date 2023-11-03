Израиль высказался о поддержке ХАМАС в мире
Израиль обеспокоен тем, что многие пытаются найти объяснения действиям палестинского движения ХАМАС и выражают ему поддержку. Об этом Ицхак Герцог в колонке для The New York Times.
Он обратил внимание, что сторонники движения присутствуют также и в западных странах.
«Профессора и студенты американских колледжей произносят речи и подписывают заявления, оправдывающие терроризм и даже прославляющие его», — указал президент.
Он подчеркнул, что его тревожит происходящее, отметив, что «террористическая идеология угрожает всем порядочным людям, не только евреям».
Ранее стало известно, что спонсоры американских университетов начали отказывать им в финансовой поддержке из-за недостаточно жесткой критики действий ХАМАС. Уточняется, что с угрозой потери финансирования столкнулись, в частности, Гардвардский, Стенфордский и Пенсильванский университеты.