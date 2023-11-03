Израиль высказался о поддержке ХАМАС в мире

Израиль обеспокоен тем, что многие пытаются найти объяснения действиям палестинского движения ХАМАС и выражают ему поддержку. Об этом Ицхак Герцог в колонке для The New York Times.

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Он обратил внимание, что сторонники движения присутствуют также и в западных странах.

«Профессора и студенты американских колледжей произносят речи и подписывают заявления, оправдывающие терроризм и даже прославляющие его», — указал президент.

Он подчеркнул, что его тревожит происходящее, отметив, что «террористическая идеология угрожает всем порядочным людям, не только евреям».