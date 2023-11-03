Президент Израиля рассказал, когда завершится борьба с ХАМАС

Президент Израиля: страдания жителей Газы закончатся вместе с ХАМАС
Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что страдания жителей сектора Газа закончатся только после того, как палестинское движение ХАМАС будет уничтожено. Об этом он написал в своей статье для The New York Times.
По его словам, израильская армия предпринимает все действия, чтобы «навсегда устранить эту невыносимую угрозу». При этом Герцог также подчеркнул, что попытки ХАМАС эксплуатировать страдания мирных жителей Газы «не свяжет руки Израилю».
«Любой, кто думает, что циничная эксплуатация страданий гражданского населения на этот раз свяжет нам руки и спасет ХАМАС, ошибается. Для нас и для палестинцев страдания закончатся только с устранением Хамаса. Любой, кто пытается связать нам руки, намеренно или нет, подрывает не только оборону Израиля, но и любую надежду на мир, в котором эти злодеяния не могут произойти», — заявил он.
Ранее Герцог также заявил, что центр ХАМАС может быть расположен под больницей в секторе Газа.