Президент Израиля рассказал, когда завершится борьба с ХАМАС

«Любой, кто думает, что циничная эксплуатация страданий гражданского населения на этот раз свяжет нам руки и спасет ХАМАС, ошибается. Для нас и для палестинцев страдания закончатся только с устранением Хамаса. Любой, кто пытается связать нам руки, намеренно или нет, подрывает не только оборону Израиля, но и любую надежду на мир, в котором эти злодеяния не могут произойти», — заявил он.