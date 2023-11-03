Израильская разведка назвала месторасположение командного центра ХАМАС

В Израиле считают, что центр ХАМАС расположен под больницей
Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что главный командный центр палестинского движения ХАМАС может находиться под центральной больницей в секторе Газа. Об этом сообщает New York Times.
По словам президента, такие выводы были сделаны разведкой Израиля.
«Наша разведка и признания захваченных террористов показывают, что командный центр ХАМАС спрятан под центральной больницей Газы», — рассказал он.
Герцог также добавил, что подобными действиями ХАМАС ставит под удар мирное население сектора Газа. Он также заявил, что гуманитарные сложности в регионе, о которых сообщает ХАМАС, «невозможно проверить».
«Но происходит реальное страдание, и оно тоже нас беспокоит», — подытожил он.
Напомним, что подобная информация уже была озвучена ранее пресс-секретарём армии обороны Израиля. Тогда он заявил, что командный пункт ХАМАС находится под больницей «Шифа».