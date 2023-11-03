Израильская разведка назвала месторасположение командного центра ХАМАС

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что главный командный центр палестинского движения ХАМАС может находиться под центральной больницей в секторе Газа. Об этом сообщает New York Times.

По словам президента, такие выводы были сделаны разведкой Израиля.

«Наша разведка и признания захваченных террористов показывают, что командный центр ХАМАС спрятан под центральной больницей Газы», — рассказал он.

Герцог также добавил, что подобными действиями ХАМАС ставит под удар мирное население сектора Газа. Он также заявил, что гуманитарные сложности в регионе, о которых сообщает ХАМАС, «невозможно проверить».

«Но происходит реальное страдание, и оно тоже нас беспокоит», — подытожил он.