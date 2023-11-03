Кулеба ответил на вопрос о тайных переговорах Киева с Москвой

Кулеба заявил, что Украина не ведет тайные переговоры с Россией
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не ведёт тайные переговоры с Москвой. Об этом он рассказал в эфире немецкого телеканала ZDF.
На вопрос журналиста о возможных тайных переговорах Москвы и Киева Кулеба ответил отрицательно. Он также добавил, что Украина не видит смысла в подобных соглашениях «за закрытыми дверями».
Помимо этого Кулеба также заявил, что Украина не планирует начинать переговоры с Россией, пока ведутся боевые действия.
«Если бы Россия действительно хотела вести переговоры, то она бы не запускала больше ракет по Украине каждую ночь и не отправляла бы в соседнюю страну больше солдат и танков. Ты не ведешь себя так, когда хочешь вести переговоры», — заявил он.
Ранее Кулеба заявил, что президентские выборы в Украине могут состояться весной 2024 года.