Кулеба ответил на вопрос о тайных переговорах Киева с Москвой

«Если бы Россия действительно хотела вести переговоры, то она бы не запускала больше ракет по Украине каждую ночь и не отправляла бы в соседнюю страну больше солдат и танков. Ты не ведешь себя так, когда хочешь вести переговоры», — заявил он.