Зеленский разочаровался из-за возможной отмены визита в Израиль

Президент Украины Владимир Зеленский планировал приехать в Израиль, но теперь в Киеве задумались о возможной отмене визита в связи с утечкой информации о нем в СМИ. Об этом пишет Times of Israel со ссылкой на украинского дипломата.

© Lenta.ru

По словам собеседника издания, Зеленский «разочарован», поскольку «хотел, чтобы поездка стала достоянием общественности, когда он ступит на израильскую землю».

Источник Channel12 пояснил, что утечка наносит ущерб безопасности президента, а также доверию между чиновниками и отношениям двух стран, которые находятся в состоянии вооруженного конфликта. Решение по дате визита сейчас не принято, добавил он.

3 ноября источник в правительстве Украины заявил, что информация о запланированном визите Владимира Зеленского в Израиль на следующей неделе не соответствует действительности.