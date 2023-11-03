Лукашенко ответил на обвинения в вербовке граждан Евросоюза

«Людей своих сюда не пускают… Я организовал безвизовый режим. Так они начали пугать своих людей, что мы их тут завербуем. Что значит завербуем? Ну не вербуйтесь, если вас кто-то вербует… Или мы силой кого-то заставляем? Предъявите факт хоть один. Не надо нам никого вербовать. Если надо – у нас там хватает завербованных», — заявил он.