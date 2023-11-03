Лукашенко ответил на обвинения в вербовке граждан Евросоюза

Лукашенко заявил, что у Белоруссии «хватает агентов» в странах Европы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у его страны «хватает завербованных агентов» в странах Евросоюза. Об этом сообщает «Пул Первого».
По словам Лукашенко, страны Евросоюза пугают своих граждан тем, что в Белоруссии их могут завербовать.
«Людей своих сюда не пускают… Я организовал безвизовый режим. Так они начали пугать своих людей, что мы их тут завербуем. Что значит завербуем? Ну не вербуйтесь, если вас кто-то вербует… Или мы силой кого-то заставляем? Предъявите факт хоть один. Не надо нам никого вербовать. Если надо – у нас там хватает завербованных», — заявил он.
Ранее Лукашенко заявил, что дипломатические ноты Литвы «отправляют в унитаз».
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