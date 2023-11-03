В США назвали еще один аргумент для оказания военной помощи Киеву

В Пентагоне назвали ещё одну причину, по которой США продолжают оказывать военную помощь Украине.

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По словам представителя Пентагона, военная поддержка Украины помогает США укреплять собственную индустриальную базу, а также создавать новые рабочие места. Там также добавили, что такая помощь является «разумной инвестицией».

Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал новый пакет военной помощи Украине размером в 125 миллионов долларов. Отмечается, что в него войдут снаряды для зенитного ракетного комплекса NASAMS, реактивных систем залпового огня HIMARS, а также боеприпасы для противотанковых комплексов. Ещё 300 миллионов долларов будут выделены на заключение Пентагоном контрактов для покупки оружия специально для Украины.