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В США назвали еще один аргумент оказанию военной помощи Украине

В Пентагоне назвали ещё одну причину, по которой США продолжают оказывать военную помощь Украине.

В США назвали еще один аргумент для оказания военной помощи Киеву
© U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White

По словам представителя Пентагона, военная поддержка Украины помогает США укреплять собственную индустриальную базу, а также создавать новые рабочие места. Там также добавили, что такая помощь является «разумной инвестицией».

Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал новый пакет военной помощи Украине размером в 125 миллионов долларов. Отмечается, что в него войдут снаряды для зенитного ракетного комплекса NASAMS, реактивных систем залпового огня HIMARS, а также боеприпасы для противотанковых комплексов. Ещё 300 миллионов долларов будут выделены на заключение Пентагоном контрактов для покупки оружия специально для Украины.

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Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден может использовать своё право вето, если Конгресс страны одобрит законопроект о военной помощи Израилю, но не выделит средства на поддержку Украины.

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