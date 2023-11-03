В США назвали еще один аргумент для оказания военной помощи Киеву

В США назвали еще один аргумент оказанию военной помощи Украине
По словам представителя Пентагона, военная поддержка Украины помогает США укреплять собственную индустриальную базу, а также создавать новые рабочие места. Там также добавили, что такая помощь является «разумной инвестицией».
Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал новый пакет военной помощи Украине размером в 125 миллионов долларов. Отмечается, что в него войдут снаряды для зенитного ракетного комплекса NASAMS, реактивных систем залпового огня HIMARS, а также боеприпасы для противотанковых комплексов. Ещё 300 миллионов долларов будут выделены на заключение Пентагоном контрактов для покупки оружия специально для Украины.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден может использовать своё право вето, если Конгресс страны одобрит законопроект о военной помощи Израилю, но не выделит средства на поддержку Украины.