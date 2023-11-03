Израиль проиграл Палестине по симпатиям в соцсетях

Во всем мире пользователи Сети выразили большую поддержку Палестине нежели Израилю, сообщает журнал The Economist. По статистике, еврейское государство уступило во всех популярных социальных сетях: Twitter (X), Instsgram (деятельность в РФ запрещена) и YouTube.

Похоже, симпатии к Израилю после нападений в прошлом месяце иссякли. Сторонники палестинцев вышли не только на улицы, но и к своим клавиатурам, — пишет журнал.

Так, в Instsgram 48% респондентов поддержали Палестину, а Израиль — 31%. В Twitter (X) этот разрыв оказался еще больше: 33% против 17%. На платформе YouTube 82% пользователей выбрали нейтральную позицию, 11% проголосовали за Палестину, за Израиль — 7%.

Некоторые пользователи отмечали, что изначально принимали сторону Израиля, так как злились на движение ХАМАС за атаку. Однако после действий ЦАХАЛ в секторе Газа люди поменяли точку зрения, подчеркнув, что не могут поддерживать Израиль.