Визит Аббаса в Россию отложен
Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки и замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Москву был отложен. Об этом сообщает ТАСС.
При этом новая дата визита Аббаса в Москву остаётся неизвестной. Изначально встреча была запланирована на 15 ноября — по словам Богданова, она была отложена по инициативе палестинской стороны.
«15 ноября должен был быть визит. По просьбе палестинского руководства этот визит отложен. Они ссылались на то, что действительно сейчас ситуация такая сложная, что президент Аббас не может уезжать из региона, из Рамаллы в этой обстановке. Мы им сказали, что, конечно, понимаем эти обстоятельства», — заявил он.
Напомним, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что визит Аббаса в Москву «находится в повестке дня».