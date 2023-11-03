Визит Аббаса в Россию отложен

«15 ноября должен был быть визит. По просьбе палестинского руководства этот визит отложен. Они ссылались на то, что действительно сейчас ситуация такая сложная, что президент Аббас не может уезжать из региона, из Рамаллы в этой обстановке. Мы им сказали, что, конечно, понимаем эти обстоятельства», — заявил он.